У Британії розкрили деталі першої операції з перехоплення російського танкера

Велика Британія перехопила судно SMYRTOS, що належить до російського "тіньового флоту" в протоці Ла-Манш, що стало першою подібною операцією Лондона проти підсанкційних танкерів РФ.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Британії, пише "Європейська правда".

Як заявили у відомстві, у неділю вранці бійці Королівської морської піхоти та спеціально підготовлені співробітники Національного агентства з боротьби зі злочинністю взяли на абордаж танкер SMYRTOS у протоці Ла-Манш.

Військова операція, яка тривала 6 годин, підтримувалася літаками з Морської авіаційної групи (Chinooks, Merlin Mk4 та Wildcat), літаком RAF P-8, а також кораблями HMS SUTHERLAND та HMS LEDBURY.

Танкер "тіньового флоту" РФ буде тимчасово переміщено на якірну стоянку біля південного узбережжя Англії, де його перевірятимуть на предмет екологічних та безпекових ризиків. Заходи щодо цього судна у територіальних водах Великої Британії були проведені відповідно до національного та міжнародного права, додали в Міноборони.

"Росія покладається на свій тіньовий флот для фінансування конфлікту в Україні, і наша операція завдає удару по незаконній війні Путіна", – наголосив міністр оборони Ден Джарвіс.

Як зазначили у відомстві, операція ґрунтується на нещодавній підтримці, наданій Великою Британією своїм союзникам для перехоплення суден "тіньового флоту", що включала використання ресурсів Королівських повітряних сил та Королівського флоту для підтримки операцій США та Франції. Перехоплення танкера провели у тісній координації з Францією.

У березні прем'єр-міністр Британії Кір Стармер погодився, що Збройні сили та правоохоронці Великої Британії тепер зможуть перехоплювати судна, які потрапили під санкції Британії і проходять транзитом через британські води.

Британія неодноразово брала участь в операціях Франції із затримання підсанкційних танкерів "тіньового флоту" РФ. Востаннє це сталося 31 травня в Атлантичному океані. Перехоплення нафтового танкера "тіньового флоту" РФ Tagor відбулося на відстані понад 400 морських миль (740 кілометрів) на захід від крайньої точки Бретані.