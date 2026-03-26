Збройним силам Британії дозволили абордаж суден "тіньового флоту" РФ у британських водах

Британські військові зможуть висаджуватися на судна так званого "тіньового флоту" РФ, що проходять транзитом через британські води

Про це йдеться у повідомленні британського уряду, передає "Європейська правда".

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер погодився, що Збройні сили та правоохоронці Великої Британії тепер зможуть перехоплювати судна, які потрапили під санкції Британії і проходять транзитом через британські води.

Це сталося після того, як Королівський флот підтримав союзників у моніторингу та відстеженні кількох кораблів "тіньового флоту", щоб уможливити їх перехоплення в європейських і середземноморських водах протягом останніх тижнів.

Цей крок у британському уряді назвали останнім ударом по "тіньовому флоту" Росії, який підживлює варварську війну РФ, і відбувається він у той час, коли прем'єр-міністр прибуває на саміт Об'єднаних експедиційних сил (JEF) в Гельсінкі 26 березня, щоб обговорити безпеку в регіоні і те, як партнери можуть боротися з дедалі агресивнішою Росією.

Низка країн-членів JEF, в тому числі Фінляндія, Швеція і Естонія, провели операції проти підозрюваних нелегальних суден "тіньового флоту" в Балтійському морі, перекривши критичні морські шляхи для зловмисних операцій Росії.

Приєднавшись до партнерів JEF у перехопленні таких суден, Велика Британія ще більше придушить "тіньовий флот", закривши британські води, в тому числі Ла-Манш, для суден, що підпадають під санкції.

Це своєю чергою змусить операторів або переорієнтуватися на довші, фінансово болючі маршрути, або ризикувати бути затриманими британськими силами.

"Путін потирає руки від війни на Близькому Сході, бо думає, що вищі ціни на нафту дозволять йому набити кишені. Ось чому ми переслідуємо його "тіньовий флот" ще наполегливіше, не лише забезпечуючи безпеку Британії, а й позбавляючи військову машину Путіна брудних прибутків, які фінансують його варварську кампанію в Україні", – заявив Стармер.

Як зазначається, протягом останніх тижнів військові та правоохоронці готувалися до різних сценаріїв, включаючи абордаж суден, які не здаються, озброєні або використовують високотехнологічне всеохоплююче спостереження, щоб уникнути захоплення.

"Кожне судно буде індивідуально розглядатися правоохоронцями, військовими та фахівцями енергетичного ринку, перш ніж буде надана рекомендація міністрам і проведена операція. Після затримання судна проти його власників, операторів та екіпажу можуть бути порушені кримінальні справи за порушення санкційного законодавства Великої Британії", – заявили в британському уряді.

20 березня стало відомо, що Франція за підтримки Великої Британії затримала у Середземному морі судно Deyna, яке належить до "тіньового флоту" танкерів Росії.

А 22 січня Франція за підтримки Британії затримала танкер Grinch неподалік берегів Іспанії – після перевірки документів, які підтвердили підозри щодо фальшивого прапора судна. Танкер належить до "тіньового флоту" Росії та перебуває під санкціями ЄС та Британії.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що його французький колега Емманюель Макрон сказав йому про плани відпустити танкер Grinch через вимоги законодавства.

ЗМІ повідомляли, що країни Європи обговорюють можливість захоплення танкерів "тіньового флоту" Росії.