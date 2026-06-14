В Італії генерал заснував ультраправу партію, яка може загрожувати перспективам Мелоні

Італійський генерал Роберто Ванначчі заснував у неділю свою нову ультраправу партію, кинувши прямий виклик владі прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні, прагнучи скерувати Італію в більш жорсткий, націоналістичний напрямок напередодні виборів наступного року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

57-річний колишній десантник, якого представник партії назвав сучасним Юлієм Цезарем, вийшов на сцену під час установчого з'їзду Futuro Nazionale під вигуки "Генерале, Генерале, Генерале".

"Ми представляємо відкинутих і відходів суспільства, і пишаємося цим", – сказав Ванначчі, який прагне обійти консервативну коаліцію Мелоні з правого флангу через чотири місяці після того, як покинув партію "Ліга" віцепрем'єр-міністра Маттео Сальвіні.

Популістський рух Ванначчі вже набирає близько 5% у опитуваннях, наближаючись до "Ліги" і потенційно затьмарюючи надії Мелоні на повернення до влади на національних виборах наступного року, якщо вона не укладе з ним виборчий пакт.

Однак такий союз несе значні ризики для Мелоні та потенційно може відлякати поміркованих прихильників, яких відштовхує антиєвропейська, проросійська програма Ванначчі та його тісні зв’язки з ультраправими європейськими партіями, такими як німецька "Альтернатива для Німеччини".

Позиціонуючи себе як найжорсткішого прихильника жорсткої імміграційної політики в Італії, Ванначчі заявив у неділю, що він скоротить кількість іноземців, які проживають в Італії, до приблизно 4% від загальної чисельності населення з оціночних 12% на даний момент.

"У нас немає програми імміграції, у нас є програма реміграції", – сказав він під оплески.

Представляючи свою програму на вихідних, Futuro Nazionale підтримала багато політик, які Мелоні відстоювала під час років перебування в опозиції, перш ніж вона взяла на себе відповідальність за гігантський борг Італії у 2022 році та мусила заспокоїти інвесторів.

Ванначчі заявив, що хоче обговорити питання членства Італії в зоні єдиної валюти євро. Він також запропонував відмовитися від "Зеленого курсу" ЄС, спрямованого на різке скорочення викидів вуглецю, та скасувати заборону на використання атомної енергії в Італії.

Програма також підтримувала заходи підтримки сімей, зокрема зниження податків для тих, хто має дітей.

Хоча Італія має один із найнижчих показників вбивств та насильницьких злочинів у світі, Ванначчі заявив, що його першочерговим пріоритетом буде безпека та оборона, пообіцявши нульову толерантність до злочинців та будівництво нових в'язниць.

Ванначчі звинуватив Мелоні в тому, що вона не дотрималася багатьох своїх передвиборчих обіцянок, але визнав, що його власна програма не є остаточною.

"Жоден план не витримує першого пострілу в бою... його потрібно адаптувати до реальності", – сказав він.

У 2024 році Роберто Ванначчі, якому оголосили догану за публікацію книги, що принижує ЛГБТ, мігрантів та феміністок, відсторонили від виконання службових обов'язків на 11 місяців.

Думки, висловлені в книзі генерала "Світ навпаки", потрапили в заголовки італійських медіа, викликавши обурення за їхній гомофобний, расистський та сексистський характер.