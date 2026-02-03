У проросійській партії "Ліга" стався розкол: радикальний політик готує свій політичний проєкт

Італійський євродепутат Роберто Ванначчі у вівторок офіційно порвав із ультраправою партією "Ліга" віцепрем’єр-міністра Маттео Сальвіні, оголивши дедалі глибший розкол на правому фланзі італійської політики.

Про це Ванначчі повідомив у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Він підтвердив наміри просувати новий політичний проєкт, який буде правіше від "Ліги" на політичному фланзі під назвою "Національне майбутнє".

"Я йду за мрією і рухаюся далеко. Національне майбутнє", – написав Ванначчі, який був заступником Сальвіні, у соцмережі X.

Відхід Ванначчі стався після засідання ради "Ліги" та нічної особистої зустрічі Сальвіні й Ванначчі в понеділок, під час яких не було подолано розбіжності між поміркованим крилом партії на чолі із Сальвіні та екстремістами Ванначчі, пише Politico.

Ванначчі очолював фракцію в партії, яка відкрито кидала виклик політиці урядової коаліції на чолі з прем’єр-міністеркою Джорджею Мелоні, зокрема щодо підтримки України.

Лідер "Ліги" Маттео Сальвіні наголосив, що партія підтримала Ванначчі тоді, коли інші його цуралися, надавши широкі виборчі можливості та високі посади.

"Бути частиною партії, спільноти, родини – означає не лише отримувати, а й працювати, жертвувати і, передусім, зберігати лояльність", – написав Сальвіні, додавши, що останні місяці були позначені "сварками, проблемами, напругою" та ознаками можливих розколів.

Наразі незрозуміло, скільки законодавців підуть слідом за Ванначчі. Усі погляди зараз прикуто до кількох близьких до нього італійських депутатів.

Нагадаємо, у листопаді Маттео Сальвіні заявляв, що надання подальшої допомоги Україні може "підживити корупцію".

А МЗС України довелося реагувати на заклики Сальвіні до президента Володимира Зеленського "підписати мирну угоду якомога швидше", обираючи "між поразкою і розгромом".