В Италии генерал основал ультраправую партию, которая может угрожать перспективам Мелони

Итальянский генерал Роберто Ванначчи основал в воскресенье свою новую ультраправую партию, бросив прямой вызов власти премьер-министра Джорджии Мелони, стремясь направить Италию в более жесткое, националистическое направление накануне выборов в следующем году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

57-летний бывший десантник, которого представитель партии назвал современным Юлием Цезарем, вышел на сцену во время учредительного съезда Futuro Nazionale под крики "Генерале, Генерале, Генерале".

"Мы представляем отверженных и отходов общества, и гордимся этим", – сказал Ванначчи, который стремится обойти консервативную коалицию Мелони с правого фланга через четыре месяца после того, как покинул партию "Лига" вице-премьер-министра Маттео Сальвини.

Популистское движение Ванначчи уже набирает около 5% в опросах, приближаясь к "Лиге" и потенциально затмевая надежды Мелони на возвращение к власти на национальных выборах в следующем году, если она не заключит с ним избирательный пакт.

Однако такой союз несет значительные риски для Мелони и потенциально может отпугнуть умеренных сторонников, которых отталкивает антиевропейская, пророссийская программа Ванначчи и его тесные связи с ультраправыми европейскими партиями, такими как немецкая "Альтернатива для Германии".

Позиционируя себя как самого жесткого сторонника жесткой иммиграционной политики в Италии, Ванначчи заявил в воскресенье, что он сократит количество иностранцев, проживающих в Италии, до примерно 4% от общей численности населения с оценочных 12% на данный момент.

"У нас нет программы иммиграции, у нас есть программа ремиграции", – сказал он под аплодисменты.

Представляя свою программу на выходных, Futuro Nazionale поддержала много политик, которые Мелони отстаивала во время лет пребывания в оппозиции, прежде чем она взяла на себя ответственность за гигантский долг Италии в 2022 году и должна была успокоить инвесторов.

Ванначчи заявил, что хочет обсудить вопрос членства Италии в зоне единой валюты евро. Он также предложил отказаться от "Зеленого курса" ЕС, направленного на резкое сокращение выбросов углерода, и отменить запрет на использование атомной энергии в Италии.

Программа также поддерживала меры поддержки семей, в частности снижение налогов для тех, кто имеет детей.

Хотя Италия имеет один из самых низких показателей убийств и насильственных преступлений в мире, Ванначчи заявил, что его первоочередным приоритетом будет безопасность и оборона, пообещав нулевую толерантность к преступникам и строительство новых тюрем.

Ванначчи обвинил Мелони в том, что она не сдержала многих своих предвыборных обещаний, но признал, что его собственная программа не является окончательной.

"Ни один план не выдерживает первого выстрела в бою... его нужно адаптировать к реальности", – сказал он.

В 2024 году Роберто Ванначчи, которому объявили выговор за публикацию книги, унижающей ЛГБТ, мигрантов и феминисток, отстранили от исполнения служебных обязанностей на 11 месяцев.

Мысли, высказанные в книге генерала "Мир наоборот", попали в заголовки итальянских медиа, вызвав возмущение за их гомофобный, расистский и сексистский характер.