Трамп пригрозил Франции 100-процентной пошлиной на ее вина

Американский президент Дональд Трамп предупредил, что у США не будет другого выбора, кроме как ввести 100-процентные пошлины на французское вино, если Париж не отменит свой цифровой налог на американских технологических гигантов.

Об этом Трамп сказал в интервью The New York Post, сообщает "Европейская правда".

Трамп заявил, что выразил это предупреждение непосредственно президенту Франции Эмманюэлю Макрону, требуя отменить 3-процентный налог на американских технологических гигантов.

"Я попросил его не облагать американские компании налогом, и если они это сделают, у меня не будет другого выбора, кроме как обложить 100-процентной пошлиной все шампанские и все вина, поступающие из Франции", – сказал Трамп.

"Все, что (Макрон) должен сделать, – это отменить налог с продаж, и он не будет чувствовать такого давления", – добавил американский лидер.

Этот ультиматум создает предпосылки для острого противостояния на саммите "семерки", который начнется в понедельник во Франции.

По данным Евростата, алкоголь входит в число ведущих экспортных товаров ЕС в США, объем которого в 2024 году составит около 9 млрд евро.

С 2019 года Франция применяет 3-процентный сбор с доходов от цифровых услуг, полученных во Франции компаниями, чей доход в этой стране превышает 25 млн евро, а во всем мире – 750 млн евро.

Как сообщалось, ранее французский президент Макрон пригласил Трампа на ужин с глазу на глаз в завершение саммита, тот якобы принял приглашение.