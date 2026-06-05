ЗМІ: Макрон думає, як задобрювати Трампа, щоб той не зірвав саміт G7

Президент Франції Емманюель Макрон планує застосувати весь арсенал дипломатичних заходів, щоб завоювати прихильність американського лідера Дональда Трампа під час саміту G7.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

За словами неназваних французьких посадовців, Єлисейський палац готує вечерю для двох президентів у Версальському палаці – розкішній резиденції "Короля-Сонця" Людовика XIV.

Основна ідея полягає в тому, щоб зіграти на пристрасті Трампа до яскравих позолочених інтер'єрів, щоб гарантувати, що президент США залишиться залученим до вирішення ключових питань, що хвилюють Європу, таких як війна Росії в Україні та економічні наслідки конфлікту в Ірані.

Трамп має відвідати альпійський курорт Евіан-ле-Бен 15–17 червня в момент загострення напруженості, при цьому перспективи прориву у відносинах між США та Іраном практично відсутні.

Президент пообіцяв прилетіти на саміт, але французька сторона прагне переконатися, що він не поїде з зустрічі раніше.

"Я вважаю, що його (Трампа. – Ред.) участь у саміті G7 практично підтверджена", – сказала особа, близька до французького президента.

З огляду на непередбачуваність Трампа, ця особа підкреслила, що вечеря у Версалі ще не підтверджена і є інші варіанти.

"Все можливо, в Евіані є й поле для гольфу", – додав співрозмовник видання.

Європейські лідери майже десять років намагалися виробити формулу взаємодії з Трампом. Один із уроків полягає в тому, що лестощі, помпезність і відтінок королівської пишності можуть допомогти згладити відносини з президентом США.

Насамперед французькі посадовці стурбовані необхідністю не допустити, щоб Трамп залишив саміт достроково або зірвав весь захід.

Вечеря у Версалі, якщо вона відбудеться, пройде 17 червня, в останній день саміту.

"Його (Трампа. – Ред.) потрібно вразити і підлеститися до нього", – сказав один європейський посадовець, зазначивши, що Макрон і Трамп "вже побували на Ейфелевій вежі".

"Що ще залишилося, як не Дзеркальна зала Версальського палацу?", – вказав він.

Європейські лідери помітили, що найуспішніші візити Трампа супроводжувалися зустрічами з королівськими особами – бажано в палацах – як-от вечеря з королем і королевою Нідерландів під час минулорічного саміту НАТО в Гаазі. Так само Трамп виглядав щиро враженим королівським прийомом у Віндзорському палаці у Великій Британії.

Але на тлі глобальної тарифної війни Трампа та його зневаги до думок союзників щодо воєн в Ірані та Україні в Європі виникають сумніви щодо того, чи зможуть дипломатична майстерність Франції та витонченість Макрона насправді чогось досягти.

"Лестощі ефективні лише як частина динаміки влади... Або якщо це принесе якусь безпосередню вигоду для Сполучених Штатів чи родини Трампа", – сказав європейський посадовець.

Але організатори G7 знають, що їм доведеться очікувати несподіваного.

"Ситуація дуже нестабільна. Якщо Ормузька протока буде відкрита і буде укладено угоду з Іраном, це все змінить", – сказала наближена до Макрона особа.

Свобода судноплавства в протоці є предметом загальної занепокоєності, і французькі посадовці зазначають, що адміністрація США цілком здатна перекласти провину за глухий кут на своїх європейських союзників.

Є й інші потенційні гарячі точки, зокрема Макрон запросив президента України Володимира Зеленського на саміт G7. І з огляду на напружені відносини між Трампом і українським лідером цей крок несе в собі певну дозу невизначеності.

"З адміністрацією Трампа завжди є певна частка ризику. Вони не бояться конфлікту", – сказав європейський дипломат.

Нагадаємо, у червні минулого року Трамп достроково залишив саміт G7, де планувалась зустріч із Зеленським.