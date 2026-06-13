ЗМІ: Трамп погодився на розкішну вечерю з Макроном у Версалі після саміту G7

Президент США Дональд Трамп візьме участь у вечері з президентом Франції Емманюелем Макроном у Версальському палаці в середу.

Про це повідомляє Politico з посиланням на високопосадовця з адміністрації президента США, інформує "Європейська правда".

Вечеря відбудеться після саміту G7 в Евіан-ле-Бен, де американський президент запланував серію двосторонніх зустрічей, робочих сесій та обговорень з лідерами країн-союзників.

Раніше Макрон запросив Трампа на вечерю віч-на-віч на завершення саміту, але Білий дім досі не підтверджував, чи прийме він запрошення.

У суботу Єлисейський палац також підтвердив проведення вечері.

Запрошення Макрона, ймовірно, було спробою сподобатися Трампу, який любить розкіш і позолочені інтер'єри, а також спробою утримати того на саміті до його закінчення.

Європейські лідери сподіваються порушити низку тем, зокрема війну в Україні та конфлікт в Ірані. Минулого року президент покинув саміт раніше через напруженість з Іраном.

Трамп має прибути до Франції в понеділок. Він проведе двосторонню зустріч із Макроном, після чого відбудеться офіційне привітання та робоча вечеря.

Представник адміністрації, який побажав залишитися анонімним, заявив, що президент порушить низку питань, що мають "загальне значення" для союзників, зокрема "економічне зростання та розвиток, стійкість ланцюгів поставок, нелегальну імміграцію та штучний інтелект".

Нагадаємо, Макрон також запросив президента України Володимира Зеленського на саміт G7.