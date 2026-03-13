Укр Рус Eng

США втратили над Іраком літак-заправник

Новини — П'ятниця, 13 березня 2026, 07:39 — Марія Ємець

Військові США підтвердили втрату над Іраком літака-заправника KC-135.

Про це йдеться у заяві Центрального командування США, яке координує військову кампанію проти Ірану, пише "Європейська правда". 

CENTCOM повідомив про втрату одного KC-135 над Іраком, зазначивши, що йдеться про нещасний випадок. Інцидент стався за участі двох літаків.

"Центральному командуванню США відомо про втрату американського літака-заправника KC-135. Інцидент стався у дружньому повітряному просторі під час операції Epic Fury, рятувальні зусилля тривають. В інцидент були залучені два літаки. Один літак впав на заході Іраку, другий – безпечно приземлився. Це сталось не внаслідок ворожого чи дружнього вогню", – йдеться у заяві. 

Інформацію про постраждалих і загиблих наразі не наводять.

Нагадаємо, у перші дні кампанії США втратили три винищувачі F-15 через помилковий "дружній вогонь" ППО Кувейту. За час операції внаслідок ударів Ірану загинули семеро американських військовослужбовців.

Раніше Центральне командування показало серію ударів по іранській авіації та по суднах іранського флоту

Минулого тижня Білий дім опублікував кадри підриву торпедою іранського фрегата IRIS Dena. 

