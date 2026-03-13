США втратили над Іраком літак-заправник

Військові США підтвердили втрату над Іраком літака-заправника KC-135.

Про це йдеться у заяві Центрального командування США, яке координує військову кампанію проти Ірану, пише "Європейська правда".

CENTCOM повідомив про втрату одного KC-135 над Іраком, зазначивши, що йдеться про нещасний випадок. Інцидент стався за участі двох літаків.

U.S. Central Command is aware of the loss of a U.S. KC-135 refueling aircraft. The incident occurred in friendly airspace during Operation Epic Fury, and rescue efforts are ongoing. Two aircraft were involved in the incident. One of the aircraft went down in western Iraq, and the… – U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026

"Центральному командуванню США відомо про втрату американського літака-заправника KC-135. Інцидент стався у дружньому повітряному просторі під час операції Epic Fury, рятувальні зусилля тривають. В інцидент були залучені два літаки. Один літак впав на заході Іраку, другий – безпечно приземлився. Це сталось не внаслідок ворожого чи дружнього вогню", – йдеться у заяві.

Інформацію про постраждалих і загиблих наразі не наводять.

Нагадаємо, у перші дні кампанії США втратили три винищувачі F-15 через помилковий "дружній вогонь" ППО Кувейту. За час операції внаслідок ударів Ірану загинули семеро американських військовослужбовців.

Раніше Центральне командування показало серію ударів по іранській авіації та по суднах іранського флоту.

Минулого тижня Білий дім опублікував кадри підриву торпедою іранського фрегата IRIS Dena.