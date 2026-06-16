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В США разбился бомбардировщик с 8 людьми на борту, все погибли

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Новости — Вторник, 16 июня 2026, 09:54 — Кристина Бондарева

На базе ВВС США Эдвардс в южной Калифорнии в понедельник вскоре после взлета разбился бомбардировщик B-52, в результате чего погибли все восемь человек, находившихся на борту.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АП.

От самолета, который упал около 11:20 утра во время планового испытательного полета, практически ничего не осталось.

На борту B-52 находились правительственные подрядчики и военнослужащие. Производитель самолетов Boeing подтвердил в понедельник вечером, что на борту находились двое его сотрудников. Никто не выжил.

"Мы потеряли восьмерых замечательных американцев", – сказал полковник Джеймс Хейс, заместитель командира 412-го испытательного авиакрыла в Эдвардсе.

Неизвестно, что именно стало причиной аварии. Расследование может длиться до шести месяцев.

Boeing B-52 Stratofortress – это бомбардировщик дальнего радиуса действия, который начали использовать в 1955 году. Созданный для перевозки как обычного, так и ядерного оружия, он использовался в конфликтах с участием американских вооруженных сил от Вьетнама до Ирана.

В 2025 году Boeing отправил в Эдвардс самолет B-52 с новой, модернизированной радиолокационной системой. Испытательная команда планировала провести наземные и летные испытания самолета в течение 2026 года, чтобы принять решение о производстве, сообщили ВВС в пресс-релизе 2025 года. Современная радиолокационная система заменила устаревшую радиолокационную систему самолета с целью повышения эффективности. Неясно, был ли это тот же самолет, который потерпел крушение в понедельник.

База ВВС Эдвардс является центром значительной части деятельности по испытаниям и разработке самолетов ВВС США и расположена примерно в 161 км к северу от Лос-Анджелеса. Авиаподразделение, управляющее базой, также проводит испытания всех самолетов, систем вооружения, программного обеспечения и компонентов ВВС перед их закупкой, а также в течение всего срока их эксплуатации.

Напомним, в июне США впервые потеряли вертолет Apache вблизи Ормузского пролива.

В марте военные США подтвердили потерю над Ираком самолета-заправщика KC-135.

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