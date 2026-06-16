В США разбился бомбардировщик с 8 людьми на борту, все погибли

На базе ВВС США Эдвардс в южной Калифорнии в понедельник вскоре после взлета разбился бомбардировщик B-52, в результате чего погибли все восемь человек, находившихся на борту.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АП.

От самолета, который упал около 11:20 утра во время планового испытательного полета, практически ничего не осталось.

BREAKING: A U.S. Air Force B-52 bomber crashed shortly after takeoff at Edwards Air Force Base, triggering an emergency response.



Emergency crews rushed to the scene as thick black smoke billowed from the wreckage scattered across the desert airfield.



More details, including… pic.twitter.com/JRx3R4ElJW – Fox News (@FoxNews) June 15, 2026

На борту B-52 находились правительственные подрядчики и военнослужащие. Производитель самолетов Boeing подтвердил в понедельник вечером, что на борту находились двое его сотрудников. Никто не выжил.

"Мы потеряли восьмерых замечательных американцев", – сказал полковник Джеймс Хейс, заместитель командира 412-го испытательного авиакрыла в Эдвардсе.

Неизвестно, что именно стало причиной аварии. Расследование может длиться до шести месяцев.

Boeing B-52 Stratofortress – это бомбардировщик дальнего радиуса действия, который начали использовать в 1955 году. Созданный для перевозки как обычного, так и ядерного оружия, он использовался в конфликтах с участием американских вооруженных сил от Вьетнама до Ирана.

В 2025 году Boeing отправил в Эдвардс самолет B-52 с новой, модернизированной радиолокационной системой. Испытательная команда планировала провести наземные и летные испытания самолета в течение 2026 года, чтобы принять решение о производстве, сообщили ВВС в пресс-релизе 2025 года. Современная радиолокационная система заменила устаревшую радиолокационную систему самолета с целью повышения эффективности. Неясно, был ли это тот же самолет, который потерпел крушение в понедельник.

База ВВС Эдвардс является центром значительной части деятельности по испытаниям и разработке самолетов ВВС США и расположена примерно в 161 км к северу от Лос-Анджелеса. Авиаподразделение, управляющее базой, также проводит испытания всех самолетов, систем вооружения, программного обеспечения и компонентов ВВС перед их закупкой, а также в течение всего срока их эксплуатации.

Напомним, в июне США впервые потеряли вертолет Apache вблизи Ормузского пролива.

В марте военные США подтвердили потерю над Ираком самолета-заправщика KC-135.