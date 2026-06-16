Маск судитиметься з німецьким телеканалом ZDF через "полювання на мігрантів"

Американський трильйонер Ілон Маск оголосив про намір подати позов проти німецького суспільного мовника ZDF через формулювання, яке нібито викривлює його позицію.

Про це Маск написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Минулого тижня в Північній Ірландії відбулися заворушення після гучного інциденту з ножовим пораненням. Підозрюваному, мігранту з Судану, було висунуто звинувачення у спробі вбивства.

Протести підбурювали британський ультраправий екстреміст Стівен Якслі-Леннон, більш відомий під псевдонімом Томмі Робінсон, а також засновник організації Restore UK Руперт Лоу.

Маск поділився дописами цих двох людей зі своїми 240 мільйонами підписників у X. "Тільки завдяки повторним і гучним протестам відбудуться якісь зміни", – заявив Маск в одному зі своїх дописів 9 червня.

Три дні по тому телеканал ZDF показав півгодинний сюжет про ці заворушення. Ведуча, представляючи сюжет, сказала: "Расистський натовп влаштував полювання на мігрантів. До цього закликав британський правий екстреміст і технологічний мільярдер Ілон Маск".

15 червня Маск написав у Х: "Проти ZDF вживаються юридичні заходи за їхню обурливу брехню".

ZDF є однією з двох загальнонаціональних суспільних телемереж Німеччини.

Нагадаємо, днями британська поліція затримала Томмі Робінсона в рамках закону про боротьбу з тероризмом.

У травні Томмі Робінсон очолив ультраправий марш Unite the Kingdom, де зібралися тисячі людей.