У Британії затримали ультраправого активіста, який підбурював до протестів проти мігрантів

Британська поліція затримала ультраправого активіста Томмі Робінсона, відомого організацією ультраправих демонстрацій, в рамках закону про боротьбу з тероризмом.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Активіста, справжнє ім'я якого Стівен Якслі-Леннон, зупинили правоохоронці та вилучили його телефони відповідно до розділу 3 Закону про боротьбу з тероризмом та безпеку кордонів 2019 року.

Робінсон у соціальних мережах заявив, що його затримали майже на три години в аеропорту Хітроу у суботу, відібрали його телефони iPhone та Samsung Galaxy. Активіст попросив своїх прихильників пожертвувати гроші на фінансування його юридичного захисту.

"Це напад на свободу слова, напад на журналістські розслідування, нічого більше і нічого менше", – йдеться у повідомленні на акаунті Робінсона.

Закон 2019 року надає поліцейським повноваження зупиняти, опитувати, обшукувати та затримувати осіб, підозрюваних у подорожі з метою планування, підготовки та здійснення ворожих дій.

Невідомо, з чим пов'язане затримання Робінсона, і столична поліція відмовилася від коментарів.

Активіст нещодавно став відомим на тлі расової напруженості по всій Британії у зв’язку з появою запису з натільної камери поліцейського, на якому зафіксовано смерть 18-річного Генрі Новака під час перебування під вартою.

Він очолив протести в місті Гемпшир, під час яких унаслідок зіткнень між учасниками заворушень та поліцією було поранено 13 офіцерів. Робінсон також поширив відеозапис моменту, коли чоловік, який, як вважається, є суданським біженцем, напав з ножем на перехожого в Белфасті – інцидент, який спричинив низку протестів в Північній Ірландії.

Робінсон опублікував на своїй сторінці X деталі запланованих демонстрацій по всій Великій Британії та Північній Ірландії, а власник платформи Ілон Маск поділився цією публікацією зі своїми 240 мільйонами підписників. Після цього голова Лейбористської партії Британії Анна Терлі звинуватила власника Маска у нагнітанні суспільної напруженості перед заворушеннями у Північній Ірландії.

Нагадаємо, у травні Томмі Робінсон очолив ультраправий марш Unite the Kingdom, де зібралися тисячі людей.