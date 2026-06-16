Маск будет судиться с немецким телеканалом ZDF из-за "охоты на мигрантов"

Американский триллионер Илон Маск объявил о намерении подать иск против немецкого общественного вещателя ZDF из-за формулировки, которая якобы искажает его позицию.

Об этом Маск написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

На прошлой неделе в Северной Ирландии произошли беспорядки после громкого инцидента с ножевым ранением. Подозреваемому, мигранту из Судана, было предъявлено обвинение в попытке убийства.

Протесты подстрекали британский ультраправый экстремист Стивен Яксли-Леннон, более известный под псевдонимом Томми Робинсон, а также основатель организации Restore UK Руперт Лоу.

Маск поделился сообщениями этих двух людей со своими 240 миллионами подписчиков в X. "Только благодаря повторным и громким протестам произойдут какие-то изменения", – заявил Маск в одном из своих постов 9 июня.

Три дня спустя телеканал ZDF показал получасовой сюжет об этих беспорядках. Ведущая, представляя сюжет, сказала: "Расистская толпа устроила охоту на мигрантов. К этому призвал британский правый экстремист и технологический миллиардер Илон Маск".

15 июня Маск написал в Х: "Против ZDF принимаются юридические меры за их возмутительную ложь".

ZDF является одной из двух общенациональных общественных телесетей Германии.

Напомним, на днях британская полиция задержала Томми Робинсона в рамках закона о борьбе с терроризмом.

В мае Томми Робинсон возглавил ультраправый марш Unite the Kingdom, где собрались тысячи людей.