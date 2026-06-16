Євросоюз надасть 75 млн євро на відновлення укриття для ЧАЕС

Європейський Союз спрямує 75 млн євро грантової допомоги на відновлення нового безпечного конфайнменту Чорнобильської атомної електростанції.

Про це повідомили у Міненерго, пише "Європейська правда".

Новиною поділилась президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час саміту G7. 75 млн євро спрямують на відновлення захисної споруди над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС, яка зазнала пошкоджень внаслідок російських атак.

Міністр енергетики Денис Шмигаль подякував Європейському Союзу та Урсулі фон дер Ляєн за рішення підтримати відновлення об’єкта та зміцнення ядерної безпеки.

Також фон дер Ляєн повідомила, що ЄС координує роботу з підготовки України до наступного осінньо-зимового періоду. Зокрема, сторони долучаються до міжнародних зусиль із мобілізації підтримки для зміцнення стійкості української енергосистеми напередодні зими.

Президентка Єврокомісії наголосила, що Європа продовжує непохитну підтримку України в умовах посилення російських атак, а фінансова допомога ЄС покриває значну частину потреб держави.

Також нещодавно стало відомо, що Норвегія виділяє понад 9 млн євро на відновлення захисного саркофага над Чорнобильською АЕС після пошкодження російським безпілотником.

США у квітні висловили готовність надати до 100 млн доларів у межах спільних зусиль "Групи семи" для ремонту нового саркофага над Чорнобильською АЕС.