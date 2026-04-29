США готові надати до $100 млн на ремонт саркофагу ЧАЕС після влучання дрона

Сполучені Штати висловили готовність надати до 100 млн доларів у межах спільних зусиль Групи семи для ремонту нового саркофагу над Чорнобильською АЕС, пошкодженого внаслідок влучання російського БпЛА.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Держдепу від 29 квітня.

У заяві відзначили, що після торішніх пошкоджень "внаслідок беззмістовної війни між Росією і Україною" саркофаг, розрахований початково на 100 років, не забезпечує належного захисту від потенційного витоку радіації.

"Відповідно до послідовного лідерства США у питаннях ядерної безпеки і нерозповсюдження ядерної зброї, у співпраці з Конгресом, США проактивно висловлюють готовність виділити 20%, або ж 100 млн доларів, з прогнозованих G7 витрат обсягом 500 млн доларів на відновлення арки… Закликаємо G7 та європейських партнерів наслідувати приклад та зробити значні фінансові внески", – йдеться у заяві.

