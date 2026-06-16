Евросоюз предоставит 75 млн евро на восстановление укрытия для ЧАЭС

Европейский Союз направит 75 млн евро грантовой помощи на восстановление нового безопасного конфайнмента Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом сообщили в Минэнерго, пишет "Европейская правда".

Новостью поделилась президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита G7. 75 млн евро направят на восстановление защитного сооружения над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС, которая получила повреждения в результате российских атак.

Министр энергетики Денис Шмыгаль поблагодарил Европейский Союз и Урсулу фон дер Ляйен за решение поддержать восстановление объекта и укрепление ядерной безопасности.

Также фон дер Ляйен сообщила, что ЕС координирует работу по подготовке Украины к следующему осенне-зимнему периоду. В частности, стороны приобщаются к международным усилиям по мобилизации поддержки для укрепления устойчивости украинской энергосистемы накануне зимы.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что Европа продолжает непоколебимую поддержку Украины в условиях усиления российских атак, а финансовая помощь ЕС покрывает значительную часть потребностей государства.

Также недавно стало известно, что Норвегия выделяет более 9 млн евро на восстановление защитного саркофага над Чернобыльской АЭС после повреждения российским беспилотником.

США в апреле выразили готовность предоставить до 100 млн долларов в рамках совместных усилий "Группы семи" для ремонта нового саркофага над Чернобыльской АЭС.