Норвегія надає понад 9 млн євро на ремонт захисного саркофагу ЧАЕС

Норвегія виділяє понад 9 млн євро на відновлення захисного саркофагу над Чорнобильською АЕС після пошкодження російським безпілотником.

Про це оголосило посольство Норвегії в Україні, пише "Європейська правда".

Осло виділить 100 млн норвезьких крон – близько 9,1 млн євро – на відновлення захисної конструкції над 4-м реактором ЧАЕС після влучання російського БпЛА.

Допомога буде надаватися через фонд Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) International Chornobyl Cooperation Account (ICCA).

Про надання підтримки оголосив державний секретар Ейвінд Вад Петерссон під час візиту до Києва, згадавши також про інцидент 7 червня, коли під російський удар потрапило сховище відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні.

"Ці атаки також становлять загрозу для європейської та міжнародної безпеки. Норвегія докладе зусиль, щоб зменшити ризик радіоактивних викидів та забезпечити, щоб Чорнобильська АЕС і надалі експлуатувалася безпечно", – заявив Петерссон.

США у квітні висловили готовність надати до 100 млн доларів у межах спільних зусиль Групи семи для ремонту нового саркофагу над Чорнобильською АЕС.

ЄС до 40-ї річниці аварії на ЧАЕС закликав РФ зупинити атаки на ядерні об’єкти в Україні.