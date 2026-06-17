Литва та США підписали угоду про співпрацю у сфері дронів

Литва та Сполучені Штати домовилися поглибити співпрацю в галузі безпілотних літальних апаратів та систем протидії їм, підписавши у вівторок під час церемонії в Парижі лист про наміри.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Угода, підписана Міністерством оборони Литви та Міністерством оборони США, охоплює безпілотні літальні системи та засоби протидії безпілотним літальним системам – технології, що використовуються як для керування дронами, так і для їх виявлення та нейтралізації.

Згідно з угодою, обидві країни планують спільно визначати перспективні технології, прискорювати їх розробку та впровадження, а також координувати закупівлі.

Вони також працюватимуть над покращенням сумісності та взаємодії між своїми системами для забезпечення більш ефективного використання під час спільних операцій, а також оцінюватимуть загальні стандарти передачі та обробки даних з датчиків дронів.

Міністерство зазначило, що угода відображає спільну прихильність до інновацій у сфері оборони та прискореного впровадження нових технологій, а також тіснішого обміну експертними знаннями, інформацією про загрози та оперативними даними.

Нагадаємо, 15 червня стало відомо, що у Литві розпочали виробництво протидронових боєприпасів.

Також у Литві обговорюють питання компенсацій за шкоду від збитих дронів.