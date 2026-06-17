Литва и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере дронов

Литва и Соединенные Штаты договорились углубить сотрудничество в области беспилотных летательных аппаратов и систем противодействия им, подписав во вторник во время церемонии в Париже письмо о намерениях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Соглашение, подписанное Министерством обороны Литвы и Министерством обороны США, охватывает беспилотные летательные системы и средства противодействия беспилотным летательным системам – технологии, используемые как для управления дронами, так и для их обнаружения и нейтрализации.

Согласно договору, обе страны планируют совместно определять перспективные технологии, ускорять их разработку и внедрение, а также координировать закупки.

Они также будут работать над улучшением совместимости и взаимодействия между своими системами для обеспечения более эффективного использования во время совместных операций, а также оценивать общие стандарты передачи и обработки данных с датчиков дронов.

Министерство отметило, что соглашение отражает общую приверженность к инновациям в сфере обороны и ускоренного внедрения новых технологий, а также более тесного обмена экспертными знаниями, информацией об угрозах и оперативными данными.

Напомним, 15 июня стало известно, что в Литве начали производство противодронных боеприпасов.

Также в Литве обсуждают вопрос компенсаций за ущерб от сбитых дронов.