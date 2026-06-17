Італія розгорне у Туреччині систему ППО SAMP/T

Італія розгорне систему протиповітряної оборони SAMP/T у центральній Туреччині в рамках плану НАТО, спрямованого на зміцнення протиповітряної оборони Альянсу.

Про це повідомило агентство AFP з посиланням на Міністерство оборони Туреччини, інформує "Європейська правда".

Як зазначили в турецькому оборонному відомстві, система буде розміщена на 3-му головному командуванні авіабаз у центральній провінції Конья.

За словами турецьких офіційних осіб, це розгортання відбувається після того, як на початку цього року засоби ППО НАТО перехопили кілька балістичних ракет, випущених з Ірану в бік Туреччини.

SAMP/T – це мобільна ракетна система "земля-повітря", розроблена спільно Францією та Італією. Вона призначена для перехоплення літаків, безпілотників, крилатих ракет та деяких балістичних ракет.

Нагадаємо, з початку війни в Ірані у небі над Туреччиною кілька разів перехоплювали іранські балістичні ракети.

Після низки інцидентів Північноатлантичний альянс розгорнув одну систему Patriot у турецькій Малатьї для протидії ракетним загрозам з боку Ірану.

18 березня Альянс розмістив ще одну систему Patriot на півдні Туреччини.

У травні стало відомо, що німецький Бундесвер тимчасово перекидає до Туреччини систему протиповітряної оборони Patriot і 150 німецьких військовослужбовців із 1-го крила протиповітряної та протиракетної оборони, що базується в Хузумі.