НАТО розгорнув систему Patriot на сході Туреччини для захисту від іранських ракет

Північноатлантичний альянс розгорнув одну систему Patriot у турецькій Малатьї на тлі ракетних загроз з боку Ірану.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні турецького Міноборони на платформі X.

Про розміщення системи Patriot для посилення турецької ППО стало відомо після того, як 9 березня Міністерство оборони Туреччини повідомило про збиття іранської ракети у повітряному просторі країни.

У своїй новій заяві відомство заявило, що Туреччина продовжуватиме співпрацювати та оцінювати регіональні події з союзниками по НАТО.

Зазначимо, що це не перший інцидент з іранськими ракетами над країною.

Минулого тижня американський есмінець збив балістичну ракету, випущену Іраном, яка рухалася в напрямку Туреччини.

Туреччина через інцидент викликала посла Ірану. Водночас, за даними ЗМІ, в Анкарі вважають, що її ціллю не були турецькі об’єкти.

У НАТО висловили солідарність з Туреччиною та відзначили, що реакція на інцидент є конкретною демонстрацією спроможності Альянсу захищати громадян своїх країн.