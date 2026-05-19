Німеччина перекидає в Туреччину систему Patriot і 150 військових

Німецький Бундесвер тимчасово перекидає до Туреччини систему протиповітряної оборони Patriot і 150 німецьких військовослужбовців із 1-го крила протиповітряної та протиракетної оборони, що базується в Хузумі.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Німеччини, повідомляє "Європейська правда".

Розгортання заплановане на червень. Комплекс Patriot і німецькі військовослужбовці перебуватимуть у Туреччині до вересня.

В німецькому оборонному відомстві пояснили, що таким чином надають підтримку системі протиповітряної оборони НАТО на південно-східному фланзі на тлі конфлікту в Ірані.

Як зазначено, німецькі військовослужбовці співпрацюватимуть насамперед з турецькими та американськими партнерами.

"У зв’язку з іранським конфліктом та запуском ракет з Ірану Альянс посилив систему протиракетної оборони НАТО в Туреччині, зокрема за допомогою додаткових американських сил, як частину інтегрованої системи протиповітряної оборони. Німецький підрозділ Patriot тепер замінить на місці підрозділ наших американських партнерів і зробить важливий внесок у протиповітряну оборону", – сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Нагадаємо, з початку війни в Ірані у небі над Туреччиною кілька разів перехоплювали іранські балістичні ракети.

Після низки інцидентів Північноатлантичний альянс розгорнув одну систему Patriot у турецькій Малатьї для протидії ракетним загрозам з боку Ірану.

18 березня Альянс розмістив ще одну систему Patriot на півдні Туреччини.