Италия развернет в Турции систему ПВО SAMP/T

Италия развернет систему противовоздушной обороны SAMP/T в центральной Турции в рамках плана НАТО, направленного на укрепление противовоздушной обороны Альянса.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Министерство обороны Турции, информирует "Европейская правда".

Как отметили в турецком оборонном ведомстве, система будет размещена на 3-м главном командовании авиабаз в центральной провинции Конья.

По словам турецких официальных лиц, это развертывание происходит после того, как в начале этого года средства ПВО НАТО перехватили несколько баллистических ракет, выпущенных из Ирана в сторону Турции.

SAMP/T – это мобильная ракетная система "земля-воздух", разработанная совместно Францией и Италией. Она предназначена для перехвата самолетов, беспилотников, крылатых ракет и некоторых баллистических ракет.

Напомним, с начала войны в Иране в небе над Турцией несколько раз перехватывали иранские баллистические ракеты.

После ряда инцидентов Североатлантический альянс развернул одну систему Patriot в турецкой Малатье для противодействия ракетным угрозам со стороны Ирана.

18 марта Альянс разместил еще одну систему Patriot на юге Турции.

В мае стало известно, что немецкий Бундесвер временно перебрасывает в Турцию систему противовоздушной обороны Patriot и 150 немецких военнослужащих из 1-го крыла противовоздушной и противоракетной обороны, базирующегося в Хузуме.