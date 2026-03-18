НАТО відправляє до Туреччини ще одну систему Patriot 

Турецьке Міністерство оборони повідомило, що НАТО відправляє на південь Туреччини ще одну систему Patriot на тлі війни на Близькому Сході.

Про це йдеться у повідомленні міністерства у середу, повідомляє "Європейська правда".

Альянс направляє в Адану ще одну систему Patriot на підкріплення тієї, що прибула з Іспанії та вже була розгорнута в провінції.

"З метою гарантування безпеки нашого повітряного простору та громадян, поряд з національними заходами, що вживаються, до наявної системи Patriot в Адані додатково розміщується ще одна система Patriot, визначена Об'єднаним повітряним командуванням у Рамштайні (Німеччина)", – йдеться у повідомленні.

У провінції Адана на авіабазі Інджирлік розташований військовий персонал зі Сполучених Штатів та інших країн НАТО.

Туреччина не має власної повноцінної системи протиповітряної оборони, незважаючи на зусилля щодо її розвитку, і покладається на системи протиповітряної оборони НАТО.

Сили протиповітряної та протиракетної оборони НАТО у східному Середземномор’ї з 4 березня перехопили три ракети, запущені з Ірану.

Одне із перехоплень відбулось саме над авіабазою Інджирлік.

Після цього Північноатлантичний альянс розгорнув одну систему Patriot у турецькій Малатьї для протидії ракетним загрозам з боку Ірану.