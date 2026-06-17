ЗМІ побачили ознаки потепління у стосунках між Мелоні і Трампом після конфлікту

Перша зустріч після весняного конфлікту між президентом США Дональдом Трампом і прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні опинилася в центрі уваги італійських ЗМІ, зокрема повідомляють про потепління стосунків між лідерами двох держав.

Про це повідомляє Corriere della Sera, пише "Європейська правда".

Після першого робочого засідання G7, яке відбулося під час вечері з іншими главами держав та урядів, Мелоні сказала своєму оточенню, що у відносинах із Дональдом Трампом почалося справжнє потепління.

Мелоні сказала, що перша зустріч із президентом США після конфлікту, що тривав останні місяці, пройшла добре.

"З Трампом все пройшло добре", – сказала вона.

Мелоні не сказала, які теми обговорювала з Трампом, але дала зрозуміти, що конфлікт останніх місяців, у тому числі й особистий, незабаром буде вважатися минулим – як нею, так і американським президентом.

Ознаки розморожування відносин між Мелоні та Трампом стають більш очевидними на другий день саміту в Ев'яні, коли двоє лідерів опинились у центрі уваги перед початком робочого обіду, присвяченого Ірану.

Італійська прем’єрка підійшла до лідера Білого дому, який уже розмовляв із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, згодом до них приєднався голова Європейської ради Антоніу Кошта.

"Ви покинули мене…", – сказав Трамп, звертаючись до Мелоні. На цю репліку Мелоні миттєво відповіла: "Ми завжди були друзями!".

Навесні між Мелоні та президентом США виникла суперечка через різку критику Трампом неодноразових закликів Папи Лева XIV до миру на Близькому Сході. Мелоні назвала висловлювання американського лідера неприйнятними.

Трамп згодом звинуватив її у відсутності мужності та заявив, що відносини між ними вже не такі, як раніше.

На цьому тлі американський президент допустив можливість скорочення чисельності американських військ в країні, заявивши, що "Італія нічим не допомогла" у війні проти Ірану.