СМИ увидели признаки потепления в отношениях Мелони и Трампа после конфликта

Первая встреча после весеннего конфликта между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони оказалась в центре внимания итальянских СМИ, в частности сообщают о потеплении отношений между лидерами двух государств.

Об этом сообщает Corriere della Sera, пишет "Европейская правда".

После первого рабочего заседания G7, которое состоялось во время ужина с другими главами государств и правительств, Мелони сказала своему окружению, что в отношениях с Дональдом Трампом началось настоящее потепление.

Мелони сказала, что первая встреча с президентом США после конфликта, длившегося последние месяцы, прошла хорошо.

"С Трампом все прошло хорошо", – сказала она.

Мелони не сказала, какие темы обсуждались с Трампом, но дала понять, что конфликт последних месяцев, в том числе и личный, вскоре будет считаться прошлым – как ею, так и американским президентом.

Признаки размораживания отношений между Мелони и Трампом становятся более очевидными на второй день саммита в Эвьяне, когда двое лидеров оказались в центре внимания перед началом рабочего обеда, посвященного Ирану.

Итальянский премьер подошла к лидеру Белого дома, который уже разговаривал с канцлером Германии Мерцем, впоследствии к ним присоединился председатель Европейского совета Антониу Кошта.

"Вы покинули меня...", – сказал Трамп, обращаясь к Мелони. На эту реплику Мелони мгновенно ответила: "Мы всегда были друзьями!".

Весной между Мелони и президентом США возник спор из-за резкой критики Трампом неоднократных призывов Папы Льва XIV к миру на Ближнем Востоке. Мелони назвала высказывания американского лидера неприемлемыми.

Трамп впоследствии обвинил ее в отсутствии мужества и заявил, что отношения между ними уже не такие, как раньше.

На этом фоне американский президент допустил возможность сокращения численности американских войск в стране, заявив, что "Италия ничем не помогла" в войне против Ирана.