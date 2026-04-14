Мелоні підтримала Папу Римського на тлі жорсткої критики від Трампа

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні підтримала Папу Римського Лева XIV на тлі критики, що пролунала на адресу глави Ватикану від американського президента Дональда Трампа.

Про це вона сказала журналістам у Вероні на полях конференції, присвяченої виноробній галузі, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Як відомо, Трамп накинувся на Папу Римського Лева XIV з багатослівною критикою. Він заявив, що йому "не подобається Папа, який готовий сказати, що це ок – дати Ірану володіти ядерною зброєю", та що його "не обрали би у Ватикані, якби Трамп не був президентом".

Папа Римський Лев після жорсткої критики заявив, що "не боїться" цього.

Щодо цього інциденту висловилася італійська лідерка, яку вважають близькою до Трампа.

"Я висловлюю свою солідарність з Папою Левом; чесно кажучи, я б почувалася не дуже комфортно в суспільстві, де релігійні лідери роблять те, що кажуть політичні лідери", – наголосила Мелоні.

На початку квітня Папа Римський назвав перемир'я між США та Іраном "знаком живої надії". У лютому Ватикан відмовився долучитися до Ради миру, створення якої ініціював президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, Папа Лев у 2026 році відзначив свій перший Великдень у ролі понтифіка.