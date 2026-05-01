Трамп каже, що може скоротити чисельність військ США в Іспанії та Італії

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість скорочення чисельності американських військ в Іспанії та Італії.

Заяву американського президента наводить телеканал CNN, повідомляє "Європейська правда".

У Трампа спитали про можливість скорочення чисельності військ в Італії та Іспанії на тлі розбіжностей у позиціях щодо війни в Ірані.

"Я маю на увазі, що вони не надто підтримують нас...Так, ймовірно, скоро (розгляне можливість скорочення військ США. – Ред.) Чому б ні? Італія нічим не допомогла. Іспанія поводилася жахливо. Абсолютно", – сказав у відповідь американський президент.

Крім того, він знову висловив критику, зокрема, на адресу німецького канцлера Фрідріха Мерца.

"Можна було б подумати, що вони скажуть: "Ми з радістю допоможемо вам. Я маю на увазі, що він (Мерц. – Ред.) робить жахливу роботу", – додав Трамп про Мерца.

Станом на 31 грудня 2025 року в Італії перебувало 12 662 американських військовослужбовців, а в Іспанії – 3 814.

У середу Трамп заявив, що Вашингтон "вивчає та аналізує можливість скорочення" чисельності американських військ у Німеччині, зазначивши, що прийме рішення "найближчим часом".

Раніше повідомляли, що у Трампа створили список "неслухняних" країн НАТО, яким він нібито хоче помститися.

