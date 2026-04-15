Трамп заявив, що у нього з Мелоні "не такі стосунки", як раніше

Американський президент Дональд Трамп знову розкритикував прем'єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні, яку раніше вважали близькою до нього.

Про це він сказав у середу, 15 квітня, в інтерв’ю Fox News, пише "Європейська правда".

Трамп заявив, що Мелоні начебто "була негативно налаштована", а тому у них більше "не такі стосунки", як були раніше.

"З будь-ким, хто відмовив нам у допомозі щодо ситуації з Іраном, у нас немає таких самих відносин", – додав американський президент.

Раніше Трамп заявив, що "шокований" поведінкою Мелоні після того, як вона розкритикувала його за слова щодо Папи Римського Лева XIV.

