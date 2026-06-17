З Латвії до України передали комплекс історичних документів

Національний архів Латвії передав Україні комплекс історичних документів українського походження, виявлених під час дослідження національних архівних фондів Латвії.

Про це повідомило Міністерство юстиції України, пише "Європейська правда".

Йдеться про документи, походження яких простежується на території сучасної України у другій половині XIX – першій половині XX століття.

Серед них – звіти, довідки, парафіяльні реєстри, креслення проєкту молитовного дому та інші матеріали, пов’язані з діяльністю євангелічно-лютеранських громад, шкіл та німецьких поселенських громад у Івано-Франківській, Львівській, Одеській та Волинській областях.

Після вивчення походження документів латвійські фахівці дійшли висновку, що вони є частиною документальної спадщини та мають бути повернуті Україні.

Рішення про передачу було ухвалене відповідно до міжнародних принципів збереження культурної спадщини та архівного співробітництва між Україною і Латвією.

За оцінками архівістів, документи опинилися за межами країни походження внаслідок переміщення архівних фондів під час і після Другої світової війни.

Повернення цих документів у Мін’юсті називають важливим прикладом міжнародної солідарності у сфері захисту культурної спадщини та відновлення історичної справедливості.

Нагадаємо, торік Німеччина повернула Польщі вивезені архіви і голову святого.

А цієї весни США повернули Греції 26 викрадених стародавніх артефактів.