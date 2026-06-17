Из Латвии в Украину передали комплекс исторических документов

Национальный архив Латвии передал Украине комплекс исторических документов украинского происхождения, обнаруженных в ходе исследования национальных архивных фондов Латвии.

Об этом сообщило Министерство юстиции Украины, пишет "Европейская правда".

Речь идет о документах, происхождение которых прослеживается на территории современной Украины во второй половине XIX – первой половине XX века.

Среди них – отчеты, справки, приходские реестры, чертежи проекта молитвенного дома и другие материалы, связанные с деятельностью евангелическо-лютеранских общин, школ и немецких поселенческих общин в Ивано-Франковской, Львовской, Одесской и Волынской областях.

Изучив происхождение документов, латвийские специалисты пришли к выводу, что они являются частью документального наследия и должны быть возвращены Украине.

Решение о передаче было принято в соответствии с международными принципами сохранения культурного наследия и архивного сотрудничества между Украиной и Латвией.

По оценкам архивистов, документы оказались за пределами страны происхождения в результате перемещения архивных фондов во время и после Второй мировой войны.

Возвращение этих документов в Минюсте называют важным примером международной солидарности в сфере защиты культурного наследия и восстановления исторической справедливости.

Напомним, в прошлом году Германия вернула Польше вывезенные архивы и голову святого.

А этой весной США вернули Греции 26 похищенных древних артефактов.