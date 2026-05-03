США повернули Греції 26 викрадених стародавніх артефактів

Служба розслідувань внутрішньої безпеки Імміграційної та митної служби США у співпраці зі своїми партнерами репатріювала до Греції 26 стародавніх артефактів, які були вилучені американськими правоохоронними органами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Kathimerini.

Предмети були вилучені в рамках розслідувань, проведених Службою розслідувань внутрішньої безпеки у співпраці з Федеральним бюро розслідувань та Державним департаментом.

Правоохоронцям вдалося повернути 25 стародавніх монет, що датуються давньогрецьким, римським та візантійським періодами.

Серед репатрійованих цінностей – мармуровий торс Асклепія, грецького бога медицини та зцілення, вагою 500 фунтів (понад 200 кілограмів), що датується I або II століттям.

Повернення цих викрадених артефактів продовжує давню традицію захисту грецької культурної спадщини. З 2007 року Служба розслідувань внутрішньої безпеки США репатріювала до Греції понад 200 об'єктів культурної спадщини. Більшість з цих цінностей були вилучені відповідно до двосторонньої угоди про культурні цінності між Вашингтоном та Афінами.

Цього тижня повідомлялося, що Німеччина повернула Чехії кілька статуй святих та ангелів, які злодії викрали, зокрема, з чеських церков.

29 квітня стало відомо, що Сполучені Штати повернули 337 стародавніх артефактів, вивезених з Італії, в рамках однієї з найбільших за останні роки операцій з повернення викрадених культурних цінностей.