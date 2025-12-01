Німеччина повернула Польщі вивезені архіви і голову святого

73 документи XIII–XV століть та різьблена голова святого Якова Старшого повертаються з Німеччини до Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Сімдесят три пергаментні документи XIII–XV століть з колекції Центрального архіву історичних актів у Варшаві, розграбовані під час Другої світової війни, і голова святого Якова Старшого – фрагмент скульптури XIV століття з костелу Пресвятої Діви Марії у Високому замку в Мальборку – повертаються з Німеччини до Польщі, повідомило Міністерство культури Польщі.

Під час міжурядових консультацій міністр культури і національної спадщини Марта Ценковська передала німецькій стороні дев'ять заяв про реституцію 35 втрачених пам'яток.

"Історичний день! Польща повертає з Німеччини безцінні польсько-тевтонські архіви, пограбовані під час війни. Також до Польщі повертається голова Святого Якова Старшого – фрагмент скульптури XIV століття, викрадений після війни. Це справжній прорив у переговорах, які ведуться з 1948 року про повернення пограбованих творів", – сказала Ценковська, яку цитує Міністерство культури і національної спадщини.

Вона додала, що отримала гарантію від уповноваженого уряду Німеччини з питань культури та ЗМІ, міністра Вольфрама Ваймера, щодо прискорення розгляду наступних заявок.

Нагадаємо, Польща за часів правління партії "Право і справедливість" вимагала від Німеччини повоєнних репарацій обсягом понад трильйон євро.

Берлін регулярно відхиляв ці вимоги, посилаючись на те, що в юридичному сенсі питання вже врегульоване.

Нинішній польський президент Кароль Навроцький, обраний цього року, вирішив знову порушити питання репарацій перед Німеччиною. Він зокрема говорив, що це необхідно для добросусідських відносин між Варшавою та Берліном.

Однак німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр підтвердив позицію Німеччини про те, що питання репарацій уже закрите.