Латвия хочет до конца года достичь уровня Украины в защите от дронов

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что его страна хочет до конца года достичь украинского уровня в защите от дронов.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе, пишет корреспондент "Европейской правды".

"Европейская правда" спросила у Кулбергса, какова, по его мнению, роль Украины в помощи Латвии в вопросе дронов, которые залетают на ее территорию в результате войны с Россией.

В ответ на это он отметил, что нет никакой другой страны, которая могла бы помочь лучше, чем Украина в этом вопросе.

"Мы должны перенять эти знания. Нам не стоит экспериментировать с чем-то другим, когда кто-то уже имеет готовое решение", – сказал Кулбергс.

Премьер Латвии напомнил и о соглашении о дронах, которое его страна и Украина подписали 9 июня. Кроме этого, он отметил, что цель Латвии – до конца года достичь уровня Украины в защите от дронов.

"Соглашение означает, что в Латвии будут присутствовать специалисты, которые оценят нашу ситуацию: насколько мы подготовлены, чего нам не хватает с точки зрения оборудования. Цель состоит в том, чтобы до конца года мы имели максимальные возможности делать то, что делает Украина", – сказал он.

Также он подчеркнул, что это соглашение означает не просто одноразовую договоренность, а тесное сотрудничество.

"Я называю это "подпиской": когда есть кто-то, кто ежедневно обладает необходимыми знаниями. Мы знаем, что дроны развиваются уже не ежемесячно, а еженедельно. Мы должны иметь самые новые обновления, как я говорю, чтобы лучше защищаться. Ведь мы знаем, что враг также быстро учится", – сказал Кулбергс.

Премьер Латвии отметил, что это означает: борьбу с дронами, их обнаружение, наблюдение и полное покрытие системой защиты.

"Важно, чтобы в этом участвовали Польша и страны Балтии; важно, потому что дроны не имеют границ. Мы также должны быть готовы противостоять агрессии", – добавил он.

Рютте в свою очередь подчеркнул, что Латвия берет здесь на себя ведущую роль во внедрении самых современных технологий, и "это помогает нам как альянсу становиться сильнее и эффективнее".

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина может отправлять экспертов в страны Балтии, чтобы помочь им наладить защиту от "заблудившихся" украинских беспилотников.

13 июня министр обороны Украины Михаил Федоров провел встречу со своим латвийским коллегой Райвисом Мелнисом, во время которой они согласовали совместные направления работы по развитию беспилотных систем.