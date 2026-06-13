Україна і Латвія узгодили спільні напрями роботи щодо розвитку безпілотних систем

Міністр оборони України Михайло Федоров провів зустріч зі своїм латвійським колегою Райвісом Мелнісом, під час якої вони узгодили спільні напрями роботи щодо розвитку безпілотних систем.

Про це Федоров повідомив у соцмережах у суботу, 13 червня, пише "Європейська правда".

Федоров та Мелніс обговорили подальші кроки співпраці у сфері безпілотних систем і технологій для протидії повітряним загрозам.

"Українські технології та бойовий досвід допомагають партнерам швидше адаптуватися до викликів сучасної війни, а підтримка союзників дає змогу швидше масштабувати рішення, які вже довели свою ефективність на полі бою", – заявив український міністр.

Окремим фокусом розмови міністрів став розвиток партнерства в межах Drone Deal та запуск нових спільних проєктів. Також сторони визначили пріоритетні напрями використання ресурсів партнерів для посилення Сил оборони.

"Серед практичних напрямів роботи – постачання антидронових засобів латвійського виробництва, а також безпілотних систем для Сил оборони. Ідеться про ударні дрони, наземні роботизовані комплекси та морські безпілотники", – наголосив Федоров.

Нагадаємо, 9 червня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Естонії на саміт Нордично-Балтійської вісімки провів першу зустріч з новим прем’єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом, під час якої підписали угоду щодо безпілотників, так звану Drone Deal.

На брифінгу під час візиту Зеленський сказав, що Україна може відправляти експертів до країн Балтії, щоб допомогти їм налагодити захистит від "заблукалих" українських безпілотників.