Зеленський у Таллінні підписав угоду про дрони з новим прем’єром Латвії

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Естонії на саміт Нордично-Балтійської вісімки провів першу зустріч з новим прем’єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом, під час якої підписали угоду щодо безпілотників, так звану Drone Deal.

Про це він розповів у своєму X, пише "Європейська правда".

Зеленський повідомив, що на зустрічі з Кулбергсом Україна і Латвія підписала угоду щодо безпілотників.

"Це конкретні речі для посилення спільного захисту, співвиробництва. І важливо, що це також експертиза й досвід України для зміцнення наших партнерів. Саме таку системну співпрацю будуємо з тими, хто послідовно підтримував нас протягом усіх років російської війни", – зазначив президент України.

"Ця угода дає нам можливості для отримання технологій, навичок, для співвиробництва… Ми маємо захистити наше небо, і ніхто краще за Україну не знає, як це зробити", – зазначив Кулбергс на спільному брифінгу лідерів.

Зеленський додав, що на зустрічі також говорив про потреби України у сфері ППО. Також обговорювали санкційний тиск на Росію, зокрема, посилення санкцій проти "тіньового флоту" РФ.

"Вдячні Латвії за усю допомогу, надану Україні під час цієї війни", – зазначив він.

Перед цим Зеленський зустрівся з президентом Естонії Аларом Карісом.

На брифінгу під час візиту Зеленський сказав, що Україна може відправляти експертів до країн Балтії, щоб допомогти їм налагодити захистит від "заблукалих" українських безпілотників.

Каріс зі свого боку виступив за якнайшвидше відкриття усіх кластерів на переговорах про вступ України до ЄС.