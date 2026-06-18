Міністри тиснуть на Стармера з вимогою збільшити витрати на оборону

Деякі міністри уряду Великої Британії тиснуть на прем’єр-міністра Кіра Стармера та його міністерку фінансів Рейчел Рівз, вимагаючи подальшого збільшення фінансування оборони.

Про це стало відомо агентству Bloomberg від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Співрозмовники агентства зазначили, що щонайменше троє міністрів уряду протягом минулого тижня наголошували на необхідності того, щоб Міністерство фінансів збільшило обсяг фінансування Міністерства оборони, звертаючись як до команди Рівз, так і до команди Стармера.

Заклики уряду щодо видатків на оборону ще більше посилюють тиск на прем’єр-міністра, який розраховує на підтримку більшості членів свого уряду, щоб залишитися на посаді, якщо претендент на лідерство, мер Великого Манчестера Енді Бернем, виграє довибори в окрузі Мейкерфілд у четвер.

Навіть міністри кабінету, лояльні до Стармера, з розумінням поставилися до відставки міністра оборони Джона Гілі та не усвідомлювали масштабів суперечки щодо видатків, доки не прочитали його лист про відставку.

Гілі заявив, що Стармер "не зміг, а Міністерство фінансів не захотіло виділити ресурси, необхідні країні для її оборони в цей час зростаючих загроз", і попередив, що це може зробити Велику Британію менш безпечною.

За словами джерел, міністри уряду, які підтримують вимоги Гілі, ще не отримали гарантій, що видатки на оборону будуть збільшені ще більше.

Проте, за їхніми словами, тривають обговорення щодо прискорення темпів, за якими Велика Британія збільшуватиме видатки на оборону до 3,5 % від ВВП до 2035 року.

План оборонних інвестицій став причиною відставки міністра оборона Джона Гілі, а також його заступника з питань збройних сил Ела Карнса.

Дефіцит фінансування на відновлення Королівського флоту, армії та Королівських повітряних сил оцінювався щонайменше у 28 млрд фунтів стерлінгів (32 млрд євро).

План викликав критику у військових посадовців країни. Голова штабу оборони Великої Британії Річард Найтон надіслав листа прем'єр-міністру Кіру Стармеру через побоювання, що рівень витрат на оборону, запропонований урядом, є недостатнім.

Сам Стармер запевнив, що боротиметься за збереження своєї посади на тлі урядової кризи через оборонні витрати.