Министры давят на Стармера с требованием увеличить расходы на оборону

Некоторые министры правительства Великобритании давят на премьер-министра Кира Стармера и его министра финансов Рэйчел Ривз, требуя дальнейшего увеличения финансирования обороны.

Об этом стало известно агентству Bloomberg от источников, сообщает "Европейская правда".

Собеседники агентства отметили, что по меньшей мере трое министров правительства в течение прошлой недели подчеркивали необходимость того, чтобы Министерство финансов увеличило объем финансирования Министерства обороны, обращаясь как к команде Ривз, так и к команде Стармера.

Призывы правительства по расходам на оборону еще больше усиливают давление на премьер-министра, который рассчитывает на поддержку большинства членов своего правительства, чтобы остаться в должности, если претендент на лидерство, мэр Большого Манчестера Энди Бернем, выиграет довыборы в округе Мейкерфилд в четверг.

Даже министры кабинета, лояльные к Стармеру, с пониманием отнеслись к отставке министра обороны Джона Хили и не осознавали масштабов спора о расходах, пока не прочитали его письмо об отставке.

Хили заявил, что Стармер "не смог, а Министерство финансов не захотело выделить ресурсы, необходимые стране для ее обороны в это время растущих угроз", и предупредил, что это может сделать Великобританию менее безопасной.

По словам источников, министры правительства, которые поддерживают требования Хили, еще не получили гарантий, что расходы на оборону будут увеличены еще больше.

Однако, по их словам, продолжаются обсуждения по ускорению темпов, по которым Великобритания будет увеличивать расходы на оборону до 3,5% от ВВП к 2035 году.

План оборонных инвестиций стал причиной отставки министра обороны Джона Хили, а также его заместителя по вопросам вооруженных сил Эла Карнса.

Дефицит финансирования на восстановление Королевского флота, армии и Королевских воздушных сил оценивался минимум в 28 млрд фунтов стерлингов (32 млрд евро).

План вызвал критику у военных чиновников страны. Глава штаба обороны Великобритании Ричард Найтон направил письмо премьер-министру Киру Стармеру из-за опасений, что уровень расходов на оборону, предложенный правительством, является недостаточным.

Сам Стармер заверил, что будет бороться за сохранение своей должности на фоне правительственного кризиса из-за оборонных расходов.