В Испании из-за пожара остановили скоростное железнодорожное сообщение между Мадридом и Барселоной

Движение поездов скоростной железнодорожной линии между испанскими Мадридом и Барселоной было приостановлено в четверг из-за лесного пожара поблизости.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Железнодорожный оператор Renfe приостановил движение поездов по просьбе пожарных, которые борются с огнем, вспыхнувшим вблизи железнодорожной линии в Каталонии.

Эти перебои в работе железной дороги происходят на фоне того, как Испания готовится к первой жаркой волне этого сезона. По прогнозам национальной метеорологической службы, риск возникновения пожаров резко возрастет с воскресенья.

Метеорологическая служба предупредила, что с субботы температура воздуха начнет расти, а в воскресенье ожидается ее резкое повышение, особенно в Галисии и на Кантабрийском побережье на севере и северо-западе.

Прошлым летом Испания и Португалия испытали 16-дневную волну жары, которая стала самой интенсивной за всю историю наблюдений и способствовала распространению разрушительных лесных пожаров.

Ученые утверждают, что такие экстремальные погодные явления становятся все более частыми из-за климатических изменений, вызванных деятельностью человека.

Как сообщалось, во Францию начинает возвращаться крайне жаркая погода, наибольшие температуры ожидаются в период с четверга по воскресенье.

За май в Испании зарегистрировали рекордное для этого месяца количество смертей, которые связывают с влиянием экстремальных температур.