Прем’єр Латвії закликав призначити представника ЄС для переговорів з Росією

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив, що Європейський Союз повинен призначити свого представника для участі в мирних переговорах з Росією, коли настане відповідний час.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg з посиланням на слова очільника латвійського уряду.

У своєму першому інтерв’ю міжнародним ЗМІ після вступу на посаду минулого місяця Андріс Кулбергс наголосив, що Європа має бути за столом переговорів.

"У разі проведення мирних переговорів має бути одна людина, яка матиме політичний мандат для цього", – підкреслив він.

Його коментарі, нагадує Bloomberg, пролунали у той час, коли ЄС прагне перехопити ініціативу в переговорах зі США, які дедалі більше відволікаються на інші пріоритети.

17 червня агентство повідомило, що голова Європейської ради Антоніо Кошта встановив контакт із Кремлем, намагаючись залучити правителя Росії Владіміра Путіна до обговорення шляхів припинення війни в Україні.

"Якщо ми хочемо провести мирні переговори, повинні бути доступні дипломатичні канали", – заявив Кулбергс у Брюсселі.

Деякі інші країни ЄС висунули ідею призначення спеціального посланця для ведення переговорів з Москвою. Однак ця ідея є суперечливою та пов’язаною з ризиками – Путін запропонував кандидатуру колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який фактично вже десятиліттями перебуває на утриманні Кремля завдяки своїй роботі в ПАТ "Газпром".

Німеччина, Франція та Велика Британія – три найбільші економіки Європи – окремо обговорювали стратегію залучення Путіна до мирних переговорів у координації з президентом України Володимиром Зеленським.

Європейські посадовці вбачають можливість залучити Путіна до переговорів, оскільки війська Кремля зазнають труднощів із просуванням на полі бою, Україна посилила удари на території Росії, а економічні витрати РФ зростають.

Хоча Росія не змогла досягти своїх цілей на п’ятому році повномасштабного вторгнення в Україну, Путін досі не продемонстрував жодної доброї волі щодо припинення бойових дій, зазначив Кулбергс.

Нагадаємо, Латвія хоче до кінця року досягти рівня України у захисті від дронів.