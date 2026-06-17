ЗМІ: президент Євроради встановив непрямий канал комунікації з Кремлем

Президент Європейської ради Антоніу Кошта нібито на рівні своєї команди встановив контакт з Кремлем у спробі посприяти перемовинам щодо завершення російсько-української війни.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

За словами поінформованих співрозмовників, Кошта сконтактував із Кремлем у спробах включитися у переговорний процес щодо завершення російсько-української війни.

Його головний радник нібито вже мав два дзвінки з російськими посадовцями, наближеними до Путіна, з метою підготувати ґрунт для більш змістовних перемовин у майбутньому, каже одне із джерел.

На запит про коментар з цього приводу ані речниця президента Євроради, ані речник Кремля не надали коментарів.

Минулого місяця Антоніу Кошта зазначив, що Європі потрібно буде "у належний час" починати говорити з Росією про спільні безпекові питання.

Як відомо, у європейських країнах почали обговорювати ідею про призначення перемовника від Європи, який би включився у переговорний процес щодо завершення російсько-української війни – що наразі не отримала активного розвитку.

Також у питанні перемовин та підготовки європейської складової гарантій безпеки триває координація між так званою "євротрійкою" – Британією, Францією та Німеччиною – і президентом України.

Раніше неофіційно повідомили, що Німеччина, Франція та Британія розробляють план із залучення Путіна до переговорів.