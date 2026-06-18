Премьер Латвии призвал назначить представителя ЕС для переговоров с Россией

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что Европейский Союз должен назначить своего представителя для участия в мирных переговорах с Россией, когда наступит подходящий момент.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg со ссылкой на слова главы латвийского правительства.

В своем первом интервью международным СМИ после вступления в должность в прошлом месяце Андрис Кулбергс подчеркнул, что Европа должна быть за столом переговоров.

"В случае проведения мирных переговоров должен быть один человек, который будет иметь политический мандат для этого", – подчеркнул он.

Его комментарии, напоминает Bloomberg, прозвучали в то время, когда ЕС стремится перехватить инициативу в переговорах с США, которые все больше отвлекаются на другие приоритеты.

17 июня агентство сообщило, что председатель Европейского совета Антонио Кошта установил контакт с Кремлем, пытаясь привлечь президента России Владимира Путина к обсуждению путей прекращения войны в Украине.

"Если мы хотим провести мирные переговоры, должны быть доступны дипломатические каналы", – заявил Кулбергс в Брюсселе.

Некоторые другие страны ЕС выдвинули идею назначения специального посланника для ведения переговоров с Москвой. Однако эта идея вызывает споры и сопряжена с рисками – Путин предложил кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который фактически уже десятилетиями находится на содержании у Кремля благодаря своей работе в ПАО "Газпром".

Германия, Франция и Великобритания – три крупнейшие экономики Европы – отдельно обсуждали стратегию вовлечения Путина в мирные переговоры в координации с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Европейские чиновники видят возможность вовлечь Путина в переговоры, поскольку войска Кремля испытывают трудности с продвижением на поле боя, Украина усилила удары на территории России, а экономические издержки войны растут.

Хотя Россия не смогла достичь своих целей на пятом году полномасштабного вторжения в Украину, Путин до сих пор не продемонстрировал ни малейшей доброй воли в отношении прекращения боевых действий, отметил Кулбергс.

Напомним, Латвия хочет к концу года достичь уровня Украины в защите от дронов.