Премьер Латвии призвал назначить представителя ЕС для переговоров с Россией
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что Европейский Союз должен назначить своего представителя для участия в мирных переговорах с Россией, когда наступит подходящий момент.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg со ссылкой на слова главы латвийского правительства.
В своем первом интервью международным СМИ после вступления в должность в прошлом месяце Андрис Кулбергс подчеркнул, что Европа должна быть за столом переговоров.
"В случае проведения мирных переговоров должен быть один человек, который будет иметь политический мандат для этого", – подчеркнул он.
Его комментарии, напоминает Bloomberg, прозвучали в то время, когда ЕС стремится перехватить инициативу в переговорах с США, которые все больше отвлекаются на другие приоритеты.
17 июня агентство сообщило, что председатель Европейского совета Антонио Кошта установил контакт с Кремлем, пытаясь привлечь президента России Владимира Путина к обсуждению путей прекращения войны в Украине.
"Если мы хотим провести мирные переговоры, должны быть доступны дипломатические каналы", – заявил Кулбергс в Брюсселе.
Некоторые другие страны ЕС выдвинули идею назначения специального посланника для ведения переговоров с Москвой. Однако эта идея вызывает споры и сопряжена с рисками – Путин предложил кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который фактически уже десятилетиями находится на содержании у Кремля благодаря своей работе в ПАО "Газпром".
Германия, Франция и Великобритания – три крупнейшие экономики Европы – отдельно обсуждали стратегию вовлечения Путина в мирные переговоры в координации с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Европейские чиновники видят возможность вовлечь Путина в переговоры, поскольку войска Кремля испытывают трудности с продвижением на поле боя, Украина усилила удары на территории России, а экономические издержки войны растут.
Хотя Россия не смогла достичь своих целей на пятом году полномасштабного вторжения в Украину, Путин до сих пор не продемонстрировал ни малейшей доброй воли в отношении прекращения боевых действий, отметил Кулбергс.
Напомним, Латвия хочет к концу года достичь уровня Украины в защите от дронов.