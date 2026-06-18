США опублікували рекомендації своїм громадянам в РФ на тлі українських ударів по Москві

Посольство Сполучених Штатів у Росії опублікувало рекомендації для своїх громадян в РФ на тлі ударів українських безпілотників по об’єктах на території Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", повідомлення з цього приводу з назвою "Інструкція щодо реагування на дрони/БпЛА" розмістили 18 червня, коли відбулася наймасовіша на цей час атака на об’єкти у Москві та передмістях.

У тексті зазначають, що останнім часом у прикордонних з Україною районах РФ та у великих містах в глибині території країни траплялися нальоти ударних безпілотників та вибухи.

"У разі надзвичайної ситуації дійте за вказівками місцевих російських органів влади і шукайте укриття. Якщо бачите БпЛА чи дрон, негайно рухайтеся геть і за потреби шукайте укриття. Не підходьте, не торкайтесь, не фотографуйте БпЛА, їхні уламки чи об’єкти, скинуті з БпЛА", – пишуть в інструкції.

Американцям нагадують, що у Росії заборонили поширювати фото й відео з наслідками ударів і це загрожує кримінальною відповідальністю.

"Вкотре радимо та наполегливо нагадуємо громадянам США не подорожувати у Росію", – нагадує посольство.

Як відомо, вночі 18 червня українські безпілотники уразили Московський нафтопереробний завод у Капотні, внаслідок чого на підприємстві спалахнула велика пожежа. Російські ЗМІ називають цю атаку наймасштабнішою за останні 2 роки, а москвичі в деяких районах скаржились на "нафтовий дощ".

Президент Литви Гітанас Науседа назвав цю українську атаку фактором, що кардинально змінює ситуацію у війні на користь України.

Очільник МЗС Естонії поділився у своїх соцмережах резонансною фотографією з польотом кришки ураженого нафтового резервуара, назвавши її "фото дня".

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи удари по Москві, заявив, що тиснути на Росію для завершення війни мають не лише українці, а також американці, європейці і самі росіяни.