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Глава МЗС Естонії опублікував "Фото дня" з палаючого Московського НПЗ

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Новини — Четвер, 18 червня 2026, 13:20 — Христина Бондарєва

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна звернув увагу на фото, яке стало вірусним у мережі після українських ударів по Московському нафтопереробному заводу 18 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Глава естонського дипломатичного відомства опублікував у своєму профілі в соцмережі Х фото моменту після удару, на якому видно, як кришку одного із резервуарів від потужного вибуху здійняло у повітря. "Сьогоднішнє "Фото дня" зроблено в Москві", – лаконічно прокоментував естонський міністр.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи останні українські удари по Москві, заявив, що тиснути на РФ для завершення війни мають не лише українці, а також американці, європейці і самі росіяни.

В ніч на 18 червня українські безпілотники прорвали ешелоновану протиповітряну оборону російської столиці та уразили Московський нафтопереробний завод у Капотні, внаслідок чого на підприємстві спалахнула величезна пожежа. Російські ЗМІ називають цю атаку наймасштабнішою за останні 2 роки.

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Естонія Війна з РФ
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