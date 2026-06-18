США опубликовали рекомендации своим гражданам в РФ на фоне украинских ударов по Москве

Посольство Соединенных Штатов в России опубликовало рекомендации для своих граждан в РФ на фоне ударов украинских беспилотников по объектам на территории России.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение по этому поводу под названием "Инструкция по реагированию на дроны/БПЛА" разместили 18 июня, когда состоялась самая массовая атака на объекты в Москве и пригородах.

В тексте отмечается, что в последнее время в приграничных с Украиной районах РФ и в крупных городах в глубине территории страны случались налеты ударных беспилотников и взрывы.

"В случае чрезвычайной ситуации действуйте по указаниям местных российских органов власти и ищите укрытие. Если видите БпЛА или дрон, немедленно двигайтесь прочь и при необходимости ищите укрытие. Не подходите, не прикасайтесь, не фотографируйте БпЛА, их обломки или объекты, сброшенные с БпЛА", – пишут в инструкции.

Американцам напоминают, что в России запретили распространять фото и видео с последствиями ударов и это грозит уголовной ответственностью.

"Еще раз рекомендуем и настоятельно напоминаем гражданам США не путешествовать в Россию", – напоминает посольство.

Как известно, ночью 18 июня украинские беспилотники поразили Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в результате чего на предприятии вспыхнул большой пожар.

Российские СМИ называют эту атаку самой масштабной за последние 2 года, а москвичи в некоторых районах жаловались на "нефтяной дождь".

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал эту украинскую атаку фактором, кардинально меняющим ситуацию в войне в пользу Украины.

Глава МИД Эстонии поделился в своих соцсетях резонансной фотографией с полетом крышки пораженного нефтяного резервуара, назвав ее "фото дня".

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удары по Москве, заявил, что давить на Россию для завершения войны должны не только украинцы, а также американцы, европейцы и сами россияне.