Науседа: атака України на Москву – це "геймченджер" у війні

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що масована атака українських безпілотників на Москву у ніч проти 18 червня кардинально змінює хід війни на користь України.

Про це він сказав по прибуттю на саміт ЄС в Брюсселі, передає "Європейська правда".

Литовський президент заявив, що війна все ближче наближається до російського населення, а Україна здобуває перевагу.

"Ми бачимо, що Україна перемагає у цій війні. Ми бачимо дедалі більше доказів того, що війна в Україні наближається до російського населення – власне, те, що зараз відбувається в Москві. Це кардинально змінює хід війни, оскільки російське населення почне усвідомлювати, що мова йде не про перегляд війни на екранах телевізорів, а про війну на їхній власній землі", – заявив Науседа.

Він також відзначив розвиток української оборонної промисловості, яка виготовляє величезну кількість дронів. Водночас, зауважив Науседа, Росія поки не демонструє готовності до переговорів про мир.

Нагадаємо, в ніч на 18 червня українські безпілотники прорвали ешелоновану протиповітряну оборону російської столиці та уразили Московський нафтопереробний завод у Капотні, внаслідок чого на підприємстві спалахнула величезна пожежа. Російські ЗМІ називають цю атаку наймасштабнішою за останні 2 роки.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна звернув увагу на фото, яке стало вірусним у мережі після українських ударів по Московському нафтопереробному заводу 18 червня.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи останні українські удари по Москві, заявив, що тиснути на РФ для завершення війни мають не лише українці, а також американці, європейці і самі росіяни.