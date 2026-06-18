Зеленський після ударів по Москві: європейцям, американцям і "русскім" треба тиснути на Путіна

Президент Володимир Зеленський, коментуючи останні українські "далекобійні санкції" проти Москви, заявив, що тиснути на РФ для завершення війни мають не лише українці, а також американці, європейці і самі росіяни.

Про це президент сказав у аудіокоментарі журналістам в четвер, повідомляє "Європейська правда".

Президент назвав удари по Москві 18 червня "абсолютно справедливою" відповіддю України на останні масовані атаки РФ.

"Ви бачите всі, незважаючи на три кільця протиповітряної оборони, яка є в Москві, ми говорили, що ми будемо їх діставати. Якщо Путін не хоче закінчувати цю війну, хоче продовжувати, ми тихенько сидіти не будемо, ми будемо відповідати", – сказав Зеленський.

За його словами, всі партнери України вважають, що Україна стовідсотково підтримує закінчення війни, а Путін "стовідсотково робить все, щоби прямо не відповідати на питання про припинення вогню і питання закінчення війни".

"Тому я вважаю, що ми повинні посилювати тиск. Безумовно, я говорю про тиск різного характеру. Це не тільки далекобійні санкції України. Це і партнерські санкції, енергетичні, "тіньовий флот", енергетика, нафта, газ, банківська система, зброя, оборонка – все, що можна. Щоб Росія відчувала, що нема сенсу воювати", – сказав Зеленський.

Головне, за словами президента, щоб народ Росії почав відчувати: воює одна людина, Путін, а розплачуються за все люди.

"І тому, на мій погляд, треба тиснути всім на Путіна: українцям, треба тиснути абсолютно всім європейцям, американцям, ну і "русскім". Пора вже протверезіти і тиснути на свого керівника", – зазначив Зеленський.

Крім того, президент США Дональд Трамп після саміту G7 розповів про "дуже хороші розмови" з Путіним і Зеленським та заявив, що, мовляв, обоє хотіли б завершити війну, але "не знають, як".

Трамп також сказав, що допускає поновлення санкцій проти російської нафти після винятку, який США запровадили на тлі надвисоких глобальних цін на енергоресурси через війну з Іраном.