Стармер відреагував на перемогу свого конкурента на довиборах в парламент

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відреагував на переконливу перемогу свого конкурента Енді Бернема на довиборах до парламенту, яка відкрила йому шлях до боротьби за лідерство в Лейбористській партії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Стармер написав у себе в Х.

Очільник британського уряду привітав Бернема з перемогою на довиборах у північному англійському окрузі Мейкерфілд над кандидатом від правопопулістської партії Reform UK.

"Виборці віддали перевагу передвиборчій кампанії Лейбористської партії, яка була сповнена надії та оптимізму, а не розколу та ненависті", – наголосив Стармер.

Перемога Бернема на довиборах в окрузі Мейкерфілд проклала йому шлях до висунення своєї кандидатури на посаду лідера Лейбористської партії на противагу прем’єр-міністру Кіру Стармеру.

У понеділок Бернем має скласти присягу як член парламенту. Згідно з правилами Лейбористської партії, кандидати на посаду лідера мають бути депутатами.

Йому не складе труднощів заручитися підтримкою 81 із понад 400 депутатів від Лейбористської партії – це мінімум, необхідний для початку боротьби за лідерство.

Водночас Стармер заявив, що прагне бачити Енді Бернема на "важливій посаді в уряді", якщо той повернеться до парламенту у результаті довиборів.

Детальніше про події читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Британія може втратити прем’єра: як провал на місцевих виборах штовхає Стармера до відставки.