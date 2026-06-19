Конкурент Стармера розчистив собі шлях до боротьби за лідерство в Лейбористській партії

У п’ятницю ветеран британської Лейбористської партії Енді Бернем здобув переконливу перемогу на довиборах у північному англійському окрузі Мейкерфілд, забезпечивши собі місце в парламенті та проклавши шлях до довгоочікуваного висунення своєї кандидатури на посаду лідера партії на противагу прем’єр-міністру Кіру Стармеру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Бернем, колишній міністр уряду, який з 2017 року обіймає посаду мера Великого Манчестера, забезпечив собі повернення до парламенту, легко перемігши кандидата ультраправої партії Reform UK. За Бернема проголосували 55% виборців, що дозволило йому випередити представника Reform UK більш ніж на 9 000 голосів.

Він дав зрозуміти, що боротиметься зі Стармером за лідерство в партії та за посаду прем’єр-міністра, і йому необхідно було виграти це вирішальне голосування, щоб отримати можливість розпочати таку боротьбу.

"Я кажу своїй партії: це останній шанс змінитися. Саме це люди говорили мені безпосередньо, коли я стояв біля сотень їхніх дверей. Ми маємо це почути, ми маємо діяти відповідно до цього, і ми маємо зробити все правильно. Другого шансу не буде. Але зараз у нас є шанс – завдяки результатам сьогоднішнього вечора", – заявив Бернем у своїй промові після перемоги.

Стармер, який обіймає посаду з липня 2024 року, намагається зберегти владу з того часу, як минулого місяця лейбористи зазнали нищівної поразки на виборах в Англії, Шотландії та Уельсі.

Його становище похитнулося через кілька різких розворотів у політиці та скандал, пов’язаний із призначенням колишнього соратника Джеффрі Епштейна Пітера Мендельсона послом Великої Британії у Вашингтоні.

Десятки депутатів від Лейбористської партії закликали Стармера піти у відставку, а кілька міністрів вже пішли з уряду.

Однак Стармер відмовляється залишати посаду, наполягаючи на тому, що його переконлива перемога на виборах над консерваторами 23 місяці тому надала йому п’ятирічний мандат на управління країною.

На тлі зростання нетерпіння в лавах лейбористів колишній депутат від партії Джош Сімонс склав повноваження в окрузі Мейкерфілд, щоб Бернем міг спробувати повернутися до парламенту та позмагатись за посаду лідера політисили.

Цей безпрецедентний крок вивів маловідомий політичний округ на перший план, надавши його виборцям надзвичайно великий вплив на долю Стармера.

Опитування показують, що Бернем є найпопулярнішим політиком Лейбористської партії і переміг би у прямому голосуванні проти Стармера серед членів партії.

У понеділок Бернем має скласти присягу як член парламенту. Згідно з правилами Лейбористської партії, кандидати на посаду лідера мають бути депутатами.

Йому не складе труднощів заручитися підтримкою 81 із понад 400 депутатів від Лейбористської партії – це мінімум, необхідний для початку боротьби за лідерство.

Водночас Стармер заявив, що прагне бачити Енді Бернема на "важливій посаді в уряді", якщо той повернеться до парламенту у результаті довиборів.

Детальніше про події читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Британія може втратити прем’єра: як провал на місцевих виборах штовхає Стармера до відставки.