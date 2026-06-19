Стармер отреагировал на победу своего конкурента на довыборах в парламент

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отреагировал на убедительную победу своего конкурента Энди Бернема на довыборах в парламент, которая открыла ему путь к борьбе за лидерство в Лейбористской партии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Стармер написал у себя в Х.

Глава британского правительства поздравил Бернема с победой на довыборах в северном английском округе Мейкерфилд над кандидатом от правопопулистской партии Reform UK.

"Избиратели отдали предпочтение предвыборной кампании Лейбористской партии, которая была полна надежды и оптимизма, а не раскола и ненависти", – подчеркнул Стармер.

Победа Бернема на довыборах в округе Мейкерфилд проложила ему путь к выдвижению своей кандидатуры на пост лидера Лейбористской партии в противовес премьер-министру Киру Стармеру.

В понедельник Бернем должен принять присягу как член парламента. Согласно правилам Лейбористской партии, кандидаты на должность лидера должны быть депутатами.

Ему не составит труда заручиться поддержкой 81 из более 400 депутатов от Лейбористской партии – это минимум, необходимый для начала борьбы за лидерство.

В то же время Стармер заявил, что хочет видеть Энди Бернема на "важной должности в правительстве", если тот вернется в парламент в результате довыборов.

Подробнее о событиях читайте в материале "ЕвроПравды": Британия может потерять премьера: как провал на местных выборах толкает Стармера к отставке.